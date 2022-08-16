سلطات الاحتلال تجبر مواطنا مقدسيا على هدم منزله في العيسوية

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، المواطن فاروق مصطفى على هدم منزله في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال المواطن مصطفى، إن العائلة تفاجأت أمس بإجبارها من قبل سلطات الاحتلال على هدم منزلها ذاتيا رغم انتزاعها قرارا من محكمة الاحتلال بتجميد أمر الهدم الذي نفذه الاحتلال بجزء من منزله في شهر أيار الماضي.

وأضاف أن مساحة منزله تبلغ 120 مترا ويؤوي ستة أفراد، مبينا أنه كان دفع مخالفة مالية باهظة في شهر أيار تجنبا للهدم وصولا لإلغائه إلا أن الاحتلال أصر على تنفيذ هدم المنزل ذاتيا.