وزير الدفاع الروسي: العملية في أوكرانيا مثلت نهاية للعالم أحادي القطب

وطن: قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء أن العمليات العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا مثلت نهاية للعالم أحادي القطب.

وقال شويغو في كلمة خلال افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي يعقد في إطار منتدى "الجيش 2022." في موسكو: "بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمثل نهاية العالم أحادي القطب. أصبحت تعددية الأقطاب واقعا وحقيقة. وقد تحددت أقطاب هذا العالم بوضوح".

وأشار شويغو إلى أن الفرق الأساسي بين تلك الأقطاب يكمن في أن بعضها يحترم مصالح الدول ذات السيادة، ويأخذ في الاعتبار الخصائص الثقافية والتاريخية للدول والشعوب، بينما يتجاهلها البعض الآخر.

المصدر: "نوفوستي"