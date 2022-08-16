العثور على جثة المواطن محمد رامي أبو عودة غريقا قبالة شاطئ بحر غزة

وطن: عثر مواطنون صباح الإثنين على جثة غريق على شاطئ البحر غرب مدينة غزة.

وأعلن مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، العثور على الجثمان بعد خروجه من البحر بمنطقة الشاطئ الشمالي غرب مسجد بغداد.

وأضاف بكر في تصريح مقتضبٍ له أن الجثة تعود للمواطن محمد رامي أبو عودة وتم نقلها إلى مستشفى الشفاء.

والجمعة، أعلنت الشرطة البحرية في غزة عن وفاة فتى (17عامًا) غرقا في بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت الشرطة في بيان بالعثور على جثمان الغريق محمود ناهض أبو بيض، بعدما قذفته أمواج البحر على شاطئ بحر جباليا، والذي فقدت آثاره في البحر.

يذكر أن أمواج البحر سحبت فجر ذلك اليوم أشقاء من عائلة أبو بيض وتم إنقاذ إثنين ونقلهم للمستشفى، فيما لم يعثر على الثالث، قبل أن تقذفه أمواج البحر للشاطئ جثة هامدة.