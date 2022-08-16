بحرية الاحتلال تعتقل صيادين بعد مهاجمتهما في البحر شمال غزة

وطن: اعقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء صيادين من البحر شمال غزة واستهدفت زوارقها مراكب الصيادين.

وأفاد أحد الصيادين، بأن زوارق الاحتلال الحربية هاجمت مراكب الصيادين في غزة واعتقلت اربعة صيادين: محمد غالب رمضان السطان، وكمال حسن رمضان السلطان، ومحمد رفيق السلطان، وشريف أحمد السلطان بعد الاستيلاء على مراكبهما، كما وأجبرت الصيادين الابتعاد عن البحر.

يُشار إلى أن بحرية الاحتلال تقوم بشكل يومي بإطلاق النار باتجاه الصيادين في بحر قطاع غزة، لمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.