مواجهات مع الاحتلال وحملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة، وسط عمليات دهم وتفتيش ليلية.

وأفادت مصادر محلية، ان الاحتلال اقتحم بلدتي سلواد ودير جرير شرق رام الله وشن حملة اعتقالات واسعه فيها عرف من بينهم: جبر حامد، وحامد رياض حامد، وموسى حامد، ونبيل نضال حامد.

واعتقلت الأسير المحرر بهاء الدين شجاعية عقب اقتحام منزله في بلدة دير جرير شرق رام الله.

وفي سياق متصل اصيب 4 شبان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم الدهيشة في بيت لحم، واعتقال ثلاثة شبان، وهم: زيد صدوق، ومراد شمروخ، ومحمد إياد المصري. كما والصقت قوات الاحتلال منشورات تُهدد نشطاء الجبهــة الشعبــية بالاعتقال بذريعة نشاطاتهم.

ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين منهم: أنس عطا احريز، وهاني عايد ابو سنينة، والشقيقين تامر وصالح محمد أعمر، ومحمد هاني قفيشة من البلدة القديمة وسط الخليل، والشقيقين حكم ومحمد عزمي يوسف الزغير، من حي عين سارة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.