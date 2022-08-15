إصابات بينها خطيرة بإطلاق نار قرب طولكرم.. جيش الاحتلال يدعي أنها "نيران صديقة"

وطن: أصيب جندي في جيش الاحتلال، مساء الإثنين، في إطلاق نار قرب ضاحية شويكة بمدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه "يتضح من التحقيق الأولي أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار"، مشيرا إلى أن "ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله إن جيش الاحتلال يحقق في إمكانية إصابة الجندي بنيران "صديقة".

واعتبرت وسائل إعلام عبرية أن ما حدث فشل عملياتي، حيث قام جنود من جيش الاحتلال بإطلاق النار على جنود آخرين، ظنا منهم أنهم فلسطينيين بالمكان قرب ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن "تقارير وردت" عن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من "منطقة التماس"، في إشارة إلى المنطقة القريبة من جدار الفصل العنصري، قرب طولكرم.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن العملية نفذت من مركبة عابرة، وأضافت أن قوات الاحتلال شرعت بمطاردة المنفذين.

واقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال مدينة طولكرم، بحثا عن "منفذي العملية".