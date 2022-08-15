بن غفير يعلن خوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن سموتريتش

وطن: أعلن رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، عضو الكنيست، إيتمار بن غفير، مساء اليوم، الإثنين، عن خوض الانتخابات ضمن قائمة منفصلة عن رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، وذلك في ظل الاختلاف مع الأخير حول توزيع المقاعد في المواقع الأولى من القائمة الانتخابية.

وقال بن غفير، وهو من كتلة الصهيونية الدينية ومن أتباع الحاخام الفاشي مئير كاهانا، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، إن سموتريتش يصر على أن يحصل على 6 مقاعد من المقاعد الثمانية الأولى في قائمة انتخابية مشتركة لخوض انتخابات الكنيست الـ25.

وأكد بن غفير أن حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) عازم على "خوض الانتخابات بشكل مستقل"، وقال إن "عضو الكنيست، سموتريتش، رفض في البداية التفاوض (لخوض الانتخابات في قائمة مشتركة بين الحزبين) ثم وافق، ولكن ظاهريا فقط".

وأضاف أن سموتريتش يطالب بستة مراكز في المراكز العشرة الأولى في قائمة انتخابية مشتركة، مدعيا - استنادا إلى استطلاعات الرأي التي أوردتها وسائل الإعلام الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا - أن قوة حزبه الانتخابية تفوق تلك التي يملكها حزب "الصهوينية الدينية" "بعدة مرات".

وأضاف بن غفير أنه "لقد تنازلت عن المركز الأول، وتنازلت عن المحاصصة المتساوية (في توزيع المقاعد الأولى على قائمة انتخابية للحزبين) - لم يكن ذلك كافيًا بالنسبة لسموتريتش. لسوء الحظ، لا يريد سموتريتش أن نخوض الانتخابات معا"