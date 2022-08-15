ضبط 55 كيلو من نبتة القات المخدرة في محافظة نابلس

وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية، عصر اليوم الاثنين، في محافظة نابلس (55) كيلو من نبتة القات المخدرة والممنوعة من التداول في دولة فلسطين لضررها على صحة ابناء شعبنا الفلسطيني، وذلك داخل مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية.

جاء ذلك بناء على معلومات استخبارية دقيقة لدى الجهاز بمحافظة نابلس مفادها وجود أحد المركبات التي تقوم بإدخال مواد غير قانونية الى داخل المحافظة، وبعد الرصد والمتابعة، ونصب كمين محكم، تم ضبط الكمية داخل المركبة والتحرز عليها وتسليمها إلى جهة الاختصاص في إدارة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.