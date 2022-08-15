وفاة طفلة بحادث دعس بحلحول

وطن: توفيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مساء اليوم الإثنين، نتيجة تعرضها لحادث دعس في مدينة حلحول شمال الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفلة قد تعرضت للدعس بمنطقة الحواور بمدينة حلحول أثناء عبورها الطريق، الأمر الذي تسبب بإصابتها بجروح بالغة الخطورة، جرى نقلها إلى مستشفى الميزان لتلقي العلاج إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجروحها الخطيرة.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة والقبض على السائق المتسبب بالحادث ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.