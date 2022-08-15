محكمة الاحتلال ترفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة

وطن: رفضت محكمة الاحتلال طلب الاستئناف المقدم للإفراج عن الأسير خليل عواودة.

وقال نادي الأسير ان محكمة الاحتلال رفضت اليوم الاستئناف المقدم بشأن الإفراج عن المعتقل خليل عواودة.

ويواصل عواودة إضرابه عن الطعام منذ 156 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

ويعاني عواودة من وضع صحي حرج للغاية، وسط تحذيرات من تدهور صحته وخطر فقدان حياته بشكل مفاجئ.

وقالت محامية الأسير خليل عواودة أحلام حداد ان الأسير عواودة يعاني من غباش في النظر وعدم القدرة على الحركة وهناك خطر حقيقي على حياته.