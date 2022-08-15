إيران: سنقدم الرد النهائي على مقترحات الاتفاق النووي بحلول منتصف الليل

وطن: أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الاثنين، أن بلاده ستقدم ردها النهائي على اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي بحلول منتصف الليل (بالتوقيت المحلي لطهران).

وقال أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحفي، إن إيران تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة من خلال الوساطة بشأن ثلاث قضايا متبقية، إحداها "الضمانات".

وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة في مسألتين تم أخذهما في الاعتبار ويحتاجان الآن إلى إبداء المرونة فيما يتعلق بالضمانات".

وقال مصدر إقليمي مطلع على المحادثات إن قطر تنقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة. وكان مساعد وزير الخارجية القطري محمد الخليفي قد زار طهران مطلع الأسبوع لعقد اجتماعات مع رئيس الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات فيينا علي باقري كاني.

وذكر بيان أن الخليفي تحدث أيضا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأحد.

ولم يتحدث أمير عبد اللهيان خلال المؤتمر الصحفي عن المطلب الإيراني بإلغاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن عبد اللهيان قوله إن "الأيام المقبلة هي أيام مهمة للاتفاق النووي".

المصدر: CNN