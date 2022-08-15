كيف اختفى أمير صيداوي بعد عملية القدس رغم انتشار قوات الاحتلال؟

وطن: كشف موقع "والا" العبري الإثنين عن تفاصيل إضافية حول عملية القدس التي نفذها مقدسي فجر الأحد متسبباً بإصابة 8 مستوطنين بجراح، فيما اعتقلته قوات الاحتلال بعد ساعات من العملية.

وعلى الرغم من الحواجز التي نشرتها شرطة الاحتلال ونشر القوات الخاصة، إلا أن أمير صيداوي الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ العملية تمكن من الانسحاب من مكان العملية بعد صعوده على شاحنة خلال سيرها والاختباء في صندوقها.

ونزل الشاب من الشاحنة على بعد 6 كيلومترات من مكان تنفيذ العملية، فيما كان السلاح المستخدم في العملية "مسدس" معه، واختبأ في حي "بيت هكيرم" الاستيطاني، وفي الصباح قرر تسليم نفسه فصعد في سيارة أجرة دون علم السائق بأنه المنفذ.

وفيما بعد، وصل الصيداوي إلى مركز شرطة "موريا" وأبلغ الشرطة بأنه هو المنفذ وأن السلاح موجود في سيارة الأجرة.

(المصدر- صفا)