الاحتلال يدعي إغلاق نفق حفرته حماس من قطاع غزة إلى الداخل المحتل

وطن: ادعى جيش الاحتلال في بيان اليوم، الإثنين، أنه أغلق نفقا متشعب لشقين، حفرته حركة حماس، ويمتد من شمال قطاع غزة ويتوغل إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وبحسب الناطق باسم جيش الاحتلال، فإن مسار النفق لم يجتاز العائق الأمني الجديد، الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام.

وأضاف أن اكتشاف مسار النفق "يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديد مواقع الأنفاق وتحييدها في منطقة غزة، بحيث يستمر الجيش بالعمل، سرًا وعلنًا"، ضد الفصائل الفلسطينية في القطاع.

ووفق جيش الاحتلال فإنه هاجم هذا النفق خلال العدوان على غزة، في أيار/مايو من العام الماضي.

وأضاف أنه "في الآونة الأخيرة، تم بذل جهود لإعادة ترميم مسار النفق القديم، وعقب إجراء بحث تم اكتشاف النفق ذي الشقيْن. وان إحباط النفق يعد جزءا من سلسلة طويلة من العمليات العلنية والسرية التي ألحقت أضرارا جسيمة بمشروع أنفاق الاقتحام التابعة لحماس".

(عرب 48)