إصابة شاب بجروح خطيرة جرّاء إطلاق النار عليه في جديدة المكر

وطن: أُصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في بلدته جديدة – المكر بالداخل المحتل، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقدّم طاقم "حيان" للعلاج المكثّف، الإسعافات الأولية للشاب المصاب الذي وصل إلى المركز الطبيّ في كفر ياسيف المجاورة لبلدته.

وجاء في التفاصيل أن الشاب أُصيب بالرصاص في الجزء العلوي من جسده، وقد نُقِل للمشفى لاستكمال تلقي العلاج.

وفي سياق ذي صلة، أُصيب شاب في الأربعين من عمره، بجراح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، جرّاء شجار نشب في مدينة اللد، مساء الأحد.

وقد وصل المصاب إلى عيادة محلية في المدينة، حيث قُدّمت له الإسعافات الأولية من قبل طاقم طبيّ، ليُنقَل بعيد ذلك إلى مشفى "شيبا تل هشومير"، لاستكمال تلقي العلاج.

وأفاد الطاقم الطبيّ، بأن إصابة الشاب ذو الأربعين عاما، تركزت في الرأس، وهو ما فاقم خطورتها.

(عرب 48)