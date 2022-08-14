استشهاد 3 عسكريين سوريين جراء عدوان إسرائيلي جوي على ريف دمشق وطرطوس

وطن: استشهد ثلاثة عسكريين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ من الأجواء اللبنانية استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس.

وقال مصدر عسكري لـوكالة "سانا" السورية أنه عند "حوالي الساعة 20.50 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس".

وأضاف المصدر إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وقد أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وهذا العدوان الإسرائيلي هو الـ19 على الأراضي السورية منذ مطلع العام 2022، وفق إحصائية للمرصد السوري .

الفصائل الفلسطينية تدين العدوان

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقوفها إلى جانب سوريا وجيشها في مواجهة العدوان الذي استهدف قاعدة دفاع جوي في طرطوس الجنوبية، مضيفةً أنّ "الكيان الصهيوني يؤكد أنه العدو المركزي للأمة العربية ويشكل تهديداً خطيراً لأمنها ومصالحها".

بدورها، قالت حركة "حماس": "بعد جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية هو يرتكب اليوم عدواناً جديداً بقصف همجي لأراضي سوريا"، مشيرةً إلى أنّ "الإرهاب الصهيوني المتواصل والممتد في كل المنطقة يجب أن يواجه بموقف موحد من كل قوى الأمة".