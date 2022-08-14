اتحاد المزارعين لـوطن: نجحنا بتعديل قانون صندوق "درء المخاطر" لصالح المزارعين وحقوقهم

وطن: قال المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم لـوطن، إنه بعد أكثر من أربع سنوات من النضال تم تعديل قانون صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، لصالح المزارعين.

وأضاف ملحم: نضالنا بشأن التعديل الأخير لقانون صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الذي أجبر المزارعين على اقتطاع 30% من ردياتهم لصالح الصندوق، حتى تمكنا من تعديل القانون وعدنا الى مربع القانون الأول الذي يجعل الاقتطاعات اختيارية من الزارعين، بمعنى لن يعاني المزارع في القطاع النباتي من الاقتطاعات الا اذا وافق بكتاب خطي على الاقتطاع.

وتابع ملحم: نعتبر هذا التعديل إنجازا كبيرا لنضالاتنا وكفاحنا مع المزارعين خلال الأربع سنوات السابقة، لان التعديل السابق يمس بالمزارعين ومصالحهم وحقوقهم الأساسية.

وبشأن الاقتطاعات السابقة، أوضح ملحم أن اتحاد المزارعين يعمل على إعادة ما تم اقتطاعه وفق التعديل السابق بأثر رجعي منذ عام 2018.

وقال: النقاش مع وزارة المالية ليس فقط حول تعديل القانون وإنما الآثار القانونية المترتبة عليه، وهذا وعد منهم بإعادة الاقتطاعات ويجب العمل فورا على ذلك بعد التعديل الأخير.

فيما يلي صورة عن التعديل الأخير لقانون صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية: