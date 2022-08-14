المحامي زبارقة: الشيخ الباز مستمر في إضرابه عن الطعام ويعاني ظروفًا صحية صعبة

وطن: قال المحامي خالد زبارقة بعد زيارة نفذها مساء اليوم الأحد للشيخ يوسف الباز إن الشيخ لا يزال مضرب عن الطعام في مستشفى "سوروكا" بعد أن جرى نقله في سيارة الإسعاف المكثف من سجن "رامون".

وأشار زبارقة إلى أن الظروف الصحية التي يمر بها الشيخ الباز صعبة، حيث تبقى قدمه اليمنى ويده اليسرى مقيدة، وتابع، "تم نقل الشيخ يوسف من سجن رامون إلى المستشفى عن طريق الإسعاف المكثف وهذا يعني انه كان في وضع صحي متدهور".

وأضاف "ما زال يعاني من مرض القلب والآن يأخذ أدوية عن طريق الوريد لأنه يرفض تناول الطعام والماء، هناك حراسة مشددة على غرفة الشيخ الباز".

وأردف، "وضعته في صورة الوضع بالخارج وقلت له إن الناس يتعاطفون معه، كان لهذا الخبر وقع مهم جدًا على الشيخ يوسف، ورفع معنويات للشيخ وتأثر جدًا عندما علم أن بناته موجودات هنا على مدار الساعة وأنهم يبقون خارج الغرفة وأحيانًا خارج القسم فقط للشعور المعنوي".

وتابع زبارقة في حديثه: "الشيخ الباز يحيي ويثمن عاليًا كل الناس الذين تعاطفوا معه، ويقول إن المهم ليس الشخص وإنما القضية التي سجن من أجلها، لذلك هو الآن في المستشفى ورجله اليمنى واليد اليسرى مقيدتان ولا يستطيع ان يتقلب وهذا أحد الممارسات التي تزيد من صعوبة السجن ووجوده داخل المستشفى".

(الجرمق)