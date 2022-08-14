منتخب كرة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة يضمن ميدالية ثانية لفلسطين بألعاب التضامن الإسلامي

وطن: ضمنت فلسطين ميدالية ثانية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها مدينة قونية التركية، عبر منتخب كرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتمكن منتخب كرة الطاولة، اليوم الأحد، من ضمان ميدالية ثانية للبعثة الفلسطينية المشاركة في الدورة، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي في منافسات الزوجي بعد أن فاز على نظيره الجزائري في الدور ربع النهائي.

ويخوض منتخبنا لكرة الطاولة المكون من خالد شعبان وماهر نقيب، يوم غدٍ الإثنين، لقاءً صعبا في الدور نصف النهائي أمام المنتخب الإيراني، للمنافسة على التأهل إلى النهائي.

وكان لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو أحمد بهلول قد توج الجمعة، بفضية دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وحقق بهلول الميدالية الفضية عن جدارة واستحقاق، بعد أن تألق في النزالات التي خاضها ووصل إلى الدور النهائي بفئة وزنه تحت 74 كغم.

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