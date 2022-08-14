وزارة الزراعة تطلق برنامج مشاريع ريادية لتمكين الشباب الخريجين

وطن: أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، إطلاق برنامج مشاريع ريادية لتمكين الشباب الخريجين، بمبلغ 3.9 مليون شيقل على مدار عامين، بتمويل حكومي.

ويستهدف البرنامج العاطلين عن العمل من الشباب الخريجين، والنساء، والرياديين، والجمعيات التعاونية والزراعية.

وقال وزير الزراعة رياض العطاري، خلال اجتماع مع ممثلين عن منظمات أهلية ومجموعات شبابية تخلله الإعلان عن إطلاق المشروع، إنه يأتي في إطار الشراكة بين الوزارة والمنظمات الأهلية.

وأضاف، جاءت فكرة المشروع من إحدى المنظمات عبر نقاش مع مجموعة من الشباب، وتبنيناها بتخصيص تمويل ضمن موازنة 2022 بمقدار 3.9 مليون شيقل بشكل تجريبي، وفي حال نجاح هذه المبادرة سنزيد الأموال المخصصة لها في العام المقبل.

وأوضح "أن البرنامج سيغطي 40 مشروعا رياديا بسقف أعلى 100 ألف شيقل، على أن يتم اختيار المشاريع من بين المتقدمين عبر لجنة من الوزارة وجهات أخرى ذات علاقة، على أن ينفذ مشاريع بنحو 1.9 مليون شيقل خلال العام الحالي، ومليوني شيقل العام المقبل.

وقال: نهدف إلى أن يشكل المشروع إضافة نوعية لقطاع الزراعة، وتوجيه الخريجين لهذا القطاع، ونتوقع أن يوفر المشروع 200 فرصة عمل.

وتخلل الاجتماع عرض للمشروع: أهدافه، والنتائج المتوقعة، ومعايير الاستفادة منه، حيث يهدف إلى "إيجاد حلول وفرص للحد من البطالة والفقر لدى الشباب/ خصوصا الخريجين، وتمكينهم من العمل في القطاع الزراعي".

وتقوم فكرة المشروع على التجديد والتنوع، وسيدعم أفكارا ريادية تشكل في جوهرها حلولا لمشاكل في القطاع الزراعي، وتساهم في تحسين سلسلة القيمة، وتخفيض كلفة مدخلات الإنتاج.