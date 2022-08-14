حماس تنفي ما نشرته "الميادين" عن شروط السعودية على الحركة لاستئناف العلاقات معها

وطن: نفت حركة حماس ما أوردته قناة الميادين اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني من أنها تواصلت مع الرّياض للإفراج عن المعتقلين في السعودية؛ وأن الأخيرة ردت بشرط "صادم"

وأكدت حماس في تصريح صحفي لها أن هذا الخبر مختلق تماماً ولا أساس له من الصحة.

وقالت حماس: إن "الحركة تؤمن بعمقها العربي والإسلامي، وترى فيه السند والدَّاعم، وتنسج علاقاتها على هذا الأساس".

وأضافت: "أنها ملتزمة بثوابتها ومبادئها ومشروعها الوطني، خدمة لشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه، وسعياً لتحقيق تطلّعاته في الحريّة والعودة وتقرير المصير".

ودعت الحركة إدارة القناة إلى "ضرورة توخّي الدّقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، تسيء لنضال شعبنا وحركتنا ومقاومتنا".

وكانت قناة الميادين نقلت اليوم الأحد، عن مصادر خاصة ما اسمته بـ"الشرط الصادم الذي قدمته الحكومة السعودية، لحركة حماس في إطار عودة واستئناف العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المصادر "التي رفضت الإفصاح عن اسمها"، أن "حماس كانت على تواصل دائم في إطار محاولاتها ومساعيها لإفراج الرياض عن أسراها المعتقلين في السجون السعودية".

وبينت أن "السعودية كانت تشترط على حماس قطع علاقتها بطهران، ولكنها تخلت عن هذا الشرط في مقابل قبولها بشروط الرباعية الأممية".

وأشارت المصادر أن "حماس ذُهِلت من الشرط السعودي الذي أرسلته السعودية عبر وسيط وازن يقيم في السعودية، بضرورة إتمام تسوية بين حماس والاحتلال، مؤكدةً على رفض حماس لهذه التسوية إن كان على هذه القاعدة".