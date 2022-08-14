غزة: الحكم على 4 أشخاص بالاشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة بتهمة التخابر مع الاحتلال

وطن: أصدرت المحكمة العسكرية في قطاع غزة، أحكامًا بحق أربعة اشخاص بتهمة التخابر مع الاحتلال الاسرائيلي، تراوحت ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة، والموقتة من 12 إلى 15 عامًا.

وأدانت المحكمة المتهمين الأربعة بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافًا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م"، وحكمت على المُدان (بسام، ب)، مواليد عام 1978 من سكان دير البلح، بالأشغال الشاقة المؤبدة مع احتساب مدة توقيفه، كما حكمت على (أحمد، أ)، مواليد عام 1982 من سكان رفح، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (12 عاماً) مع احتساب مدة توقيفه، وحكمت على المُدان (محمد، ن) مواليد عام 1987 من سكان البريج، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15 عاماً) وحكمت على المُدان (إبراهيم، غ) مواليد عام 1989 من سكان معسكر جباليا، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15 عاماً) مع احتساب مدة توقيفه.

وأوضحت المحكمة أن جميع الأحكام صدرت وجاهيًا، وبالإجماع، وأُفهمت علنًا، وان هذه الاحكام قابلة للاستئناف.