وزير العمل يعلن البدء بتحويل رواتب عمال الداخل إلى البنوك بصفر ضريبة

وطن: أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش بدء العمل بتحويل رواتب العمال داخل الخط الأخضر إلى البنوك الفلسطينية، وذلك بدفعة أولى تشمل 7000 عامل، مؤكدا أنه "لن يكون هناك ضريبة على تحويل الراتب".

وأوضح أبو جيش في بيان صحافي ان هذا "يأتي ذلك عقب الاتفاق مع سلطة النقد بخصوص آلية تحويل رواتب العمال الفلسطينيين عبر البنوك الفلسطينية"، وأن "البنوك لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة، في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق القطاع الحكومي والقطاع الخاص".

وأشار أبو جيش تحويل الرواتب عبر البنوك يهدف "حماية العامل بسبب عدم دفع المشغل الإسرائيلي أجر العامل الفلسطيني بشكل كامل، وعدم توفر قسيمة راتب للعامل وبالتالي حرمانه من العديد من الحقوق، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي ولضمان كافة حقوقه".

وأكد على ضرورة ان يفتح كل عامل حسابا في البنوك الفلسطينية، وتزويد رقم الحساب للمشغل الإسرائيلي من أجل تحويل راتبه عليه.

وأضاف أبو جيش أن ظاهرة سماسرة التصاريح تعمل على استنزاف ثلث أجر العامل الفلسطيني، الذي من شأنه استنزاف الاقتصاد الفلسطيني،

ونوه الى ان العمل جارٍ مع الجانب الاسرائيلي لملاحقة سماسرة التصاريح قانونياً، و"وضع تفاهمات مستقبلية لتكون وزارة العمل هي المشرفة على إصدار تصاريح للعمال بشكل إلكتروني، كما كان الوضع قبل 5 سنوات، وذلك للحفاظ على حقوق العامل الفلسطيني وحمايته من سماسرة التصاريح".