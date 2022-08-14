الإحصاء: ارتفاع أسعار المستهلك في فلسطين بـ 3.56% خلال الشهور السبعة الاولى من العام



وطن للأنبا ء: ذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفع خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 3.56%، بواقع 4.49% في القدس، وبنسبة 3.44% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.36% في قطاع غزة مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

وبالمقارنة مع الشهر الذي سبقه فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر تموز 2022 انخفاضاً مقداره 0.37%. وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2022 مع شهر تموز 2021 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.95%، (بواقع 5.74% في القدس ، وبنسبة 4.21% في الضفة الغربية، وبنسبة 2.05% في قطاع غزة).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.04% خلال شهر تموز 2022 مقارنة مع شهر حزيران 2022، اما في الضفة الغربية فقد سجل الرقم القياسي خلال ذات الشهر تراجعا طفيفا مقداره 0.40% ، في حين ارتفع في القدس بنسبة 0.91% خلال ذات الشهر.