تضارب الانباء حول اعتقال منفذ عملية القدس

وطن: ذكرت مصادر عبرية صباح اليوم ان قوات الاحتلال اعتقلت منفذ عملية القدس.

ولفتت المصادر العبرية ان قوات الاحتلال اعتقلت منفذ عملية القدس التي أصيب بها 8 مستوطنين، وجرى نقله للتحقيق معه في جهاز "الشاباك".

ونصبت قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر حواجز عسكرية في مناطق مختلفة بالقدس المحتلة وتوقف مركبات المواطنين وتفتيشها.

وقالت القناة 12 العبرية ان منفذ عملية إطلاق النار في القدس الليلة، والذي تم اعتقاله قبل قليل، يبلغ من العمر 28 عاما من سكان شرق القدس.

بينما قالت اذاعة جيش الاحتلال انه ليس مؤكدا أن الشخص الذي سلم نفسه لقوات الأمن هو منفذ عملية القدس.

في حين ذكرت مصادر عبرية ان منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو الشاب أمير الصيداوي من البلدة القديمة بالقدس، وقام بتسليم نفسه لشرطة الاحتلال صباح اليوم.