الطقس: يكون الجو غائما جزئيا ولا تغير على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف، وتبقى درجات الحرارة ادني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية 11-4 عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.