اصابة 8 مستوطنين 2 منهم في حال الخطر في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة

وطن: ذكرت مصادر عبرية ان 8 مستوطنين أصيبوا بجروح في عملية إطلاق بالقرب من البلدة القديمة في القدس اثنان منهم في حالة الخطر.

وقالت مصادر عبرية ان شرطة وجيش الاحتلال يجريان عمليات تفتيش واسعة في منطقة القدس المحتلة.

ونقل موقع واللا العبري عن مستوطنين قولهم "فجأة سمعنا صوت الرصاص، كانت حولنا الكثير من الفوضى والصراخ، هربنا من الحافلة، وشاهدنا عناصر الشرطة يركضون في كل الإتجاهات".

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات في حي سلوان بعد اقتحامه بحثًا عن منفذ عملية القدس.

وقالت قناة كان العبرية ان عملية إطلاق النار في القدس نفذها شخص واحد، أطلق 10 رصاصات خلال 10-15 ثانية، على حافلة ومركبتين وانسحب من المكان.

بينما قالت القناة 12 العبرية ان منفذ إطلاق النار في القدس استهدف 3 وجهات، أطلق النار نحو ركاب حافلة، ثم سيارة، ثم مارة في شارع "معاليه هشالوم".

وجاءت عملية القدس بعد أيام قليلة من اغتيال قوات الاحتلال لثلاثة شباب في مدينة نابلس وهم ابراهيم النابلسي واسلام صبوح وحسين جمال طه.