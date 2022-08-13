مصنع شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في رام الله يحصل على الشهادة الدولية في إدارة الطاقة

وطن: حصل مصنع شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في رام الله على شهادة إدارة الطاقة وفق المعيار الدولي 50001:2018 ISO، ليكون هذا الإنجاز الأول من نوعه لشركة فلسطينية، وذلك بعد تنفيذ العديد من المشاريع والممارسات البيئية على مدار الفترة الماضية بما يعكس مبادئ وقيم شركة المشروبات الوطنية.

ويعد نظام إدارة الطاقة ISO 50001 أحد المواصفات القياسية الدولية الهادفة إلى تمكين المؤسسات من إنشاء الأنظمة والعمليات اللازمة لتحسين أداء الطاقة، بما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة واستهلاكها، وتحديد الفرص المتاحة لخفض وترشيد استهلاك الطاقة، بناءً على استيفاء شروط المتطلبات القانونية، وذلك لتحقيق الهدف المنشود بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة والحد من التأثير البيئي السلبي الناجم عن الاستخدام غير الضروري للطاقة.

وعبر عماد الهندي مدير شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عن اعتزازه بهذا الإنجاز الأول من نوعه على المستوى الوطني ومشيداً بجهود طواقم الشركة الكبيرة، وقال الهندي "إن الشركة تبذل جهوداً كبيرةً في مجال تحسين ممارسات الطاقة وإدارتها في عملياتها بكفاءة عالية بهدف الحد من استهلاك الطاقة دون تأثر العملية الإنتاجية، إلى جانب العمل على الجوانب البيئة بحيث تضمن الشركة تقليل انبعاثات الكربون وتقليل المخلفات الصلبة والعمل على تدويرها وإعادة استخدامها بطريق صديقة للبيئة"، وأضاف الهندي أن الشركة عملت على إدخال العديد من المعدات وآلات الإنتاج الحديثة والتي تتمتع بتكنولوجيا متطورة في مختلف أقسام الشركة لضبط عملية استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد الفني، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح الهندي أن الشركة تلتزم برفع قدرات ومهارات الكادر البشري في الشركة بحيث يكون قادراً على تنفيذ الدور المطلوب منه في مجال توفير الطاقة والمياه وممارسة دورهم في مجال الاستدامة والتنمية، مشيراً إلى أن دور شركة المشروبات الوطنية يأتي بالشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني نحو الوصول إلى مجتمعٍ سليمٍ بيئياً. وشدد الهندي على السعي المستمر للشركة لتطوير عمليات العمل والإنتاج والابتكار وضمان بيئة عمل تتوافق مع المتطلبات القانونية الفلسطينية ومعايير شركة كوكاكولا العالمية.

وقد شهدت مسيرة حصول شركة المشروبات الوطنية على هذه الشهادة الدولية إتمام العديد من المتطلبات اللازمة، وهي تحديد جميع مستهلكات الطاقة داخل مصنع الشركة في رام الله، ودراسة هذه المستهلكات وتحديد الآليات الأكثر استهلاكاً للطاقة في الشركة، وجاء نظام الهواء المضغوط ونظام تبريد الشراب الذي يعمل وفق غاز الأمونيا من أكثر الأنظمة استهلاكاً للطاقة في المصنع، إلى جانب ماكينات التغليف والرافعات الشوكية ونظام التسخين "البويلر"، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات والممارسات التي تهدف الى إلى الوصول للحد المتوقع من استهلاك الطاقة.

وتعمل شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي بشكل مستمر على الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية التي من شأنها ضمان أفضل الظروف البيئية السليمة في المجتمع، وقد حصلت في سبيل ذلك على العديد من الشهادات في مجال الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة من خلال نظام إدارة البيئة وإقامة محطة كهروضوئية لتوفير الطاقة النظيفة لمصنعها في رام الله، إلى جانب عمل الشركة على دعم العديد من المشاريع التي من شأنها تعزيز الواقع البيئي والتوعية بخصوصها، مثل رعاية مبادرة "مدينتي النظيفة" لنشر الوعي البيئي بين طلبة المدارس وعموم المجتمع الفلسطيني.