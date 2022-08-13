مانشستر سيتي يدك شباك بورنموث برباعية

وطن: لم يجد حامل اللقب مانشستر سيتي، أي صعوبة في تجاوز ضيفه بورنموث برباعية نظيفة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتناوب على تسجيل رباعية "السيتي"، كل من إلكاي غوندوغان، وكيفن دي بروين، وفيل فودين، ومدافع بورنموث، جيفرسون ليرما بالخطأ في مرمى فريقه في الدقائق 19، و31، و37، و79 على الترتيب.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط.

وتختتم مباريات اليوم ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، بمواجهة مرتقبة بين مانشستر يونايتد ومضيفه برينتفورد.