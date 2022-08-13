الاحتلال ينقل الأسير أحمد مناصرة إلى قسم العزل في عسقلان

وطن: حوّلت سلطات سجون الاحتلال، اليوم السبت، الأسير أحمد مناصرة من سجن "ايشل" في بئر السبع، إلى قسم العزل في سجن "هشيكما" في عسقلان.

وأفاد خالد زبارقة، محامي الأسير مناصرة، بأن جلسة ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، في المحكمة المركزية في بئر السبع في طلب إدارة معتقلات الاحتلال تمديد العزل الانفرادي بحق الأسير الشبل مناصرة.

وأضاف، إن طاقم الدفاع قدّم استئناف للمحكمة المركزية في بئر السبع على قرار لجنة تصنيف الملف كملف " إرهاب" وعلى قرار رفض لجنة الثلث، الإفراج عن مناصرة، ونحن في انتظار تحديد موعد للنظر في الاستئناف.

وأشار إلى أن "36 خبيرًا نفسيًا توجهوا إلى رئيس دولة الاحتلال بطلب بالإفراج عن مناصرة بشكل فوري بسبب تردي حالته الصحية داخل معتقلات الاحتلال"، وفقًا للمحامي زبارقة.