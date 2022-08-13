اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يحتفل بإطلاق أكاديمية القيادة للشابات

وطن: احتفل اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، اليوم السبت، بإطلاق أكاديمية القيادة للشابات "هي تقود"، في مقر الاتحاد برام الله.

وقالت السكرتيرة العامة للاتحاد أمل ترزي في كلمتها خلال حفل الإطلاق، إن تطوير هذه الأكاديمية يأتي ضمن برنامج المشاركة السياسية والمدنية للشباب في فلسطين "الشباب يقود"، موضحةً أن البرنامج

يهدف إلى تمكين الشبان والشابات للعب دور مشارك وفاعل ومساهم في المجتمع الفلسطيني، من خلال تزويدهم بالمهارات والحوافز المختلفة التي تؤهلهم لذلك.

وأضافت أن الأكاديمية هي نموذج جديد مبني على تجارب عالمية لجمعيات الشابات المسيحية بعنوان "هي تقود"، لافتةً إلى أنه يتم بناء هذا النموذج وتطويره في فلسطين كبرنامج شبابي قيادي بنهج تعلم لا نمطي للشابات للفئة العمرية ما بين 23 و29 عاما، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

بدوره، قال مدير مشروع "الشباب يقود" في صندوق الأمم المتحدة للسكان سالم نصر إن هذه الأكاديمية تمثل موردًا ومحطة مهمة في دعم الشابات وتمكينهن في إطارهن الوظيفي، وتعزيز مهاراتهن باتخاذ القرارت المناسبة في حياتهن الشخصية والمهنية.

وأضاف أن الصندوق ومن خلال برنامج الشباب، ينفذ شراكات عديدة مع المؤسسات الفلسطينية والحكومة بهدف تعزيز رفاهية الشباب وتمكينهم صحيًا واجتماعيًا وسياسيًا، معربًا عن اعتزازه بالشراكة مع اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين لتحقيق أهداف هذه الأكاديمية التي تنفذ ضمن أنشطة مشروع "الشباب يقود" الممول من الاتحاد الأوروبي ولمدة 3 سنوات.

وفي كلمة فريق التدريب في الأكاديمية، قال مدير المؤسسة العربية الأوروبية معاذ موقدي أن البرنامج التدريبي في الأكاديمية سيقدمه مجموعة من الخبراء والمتخصصين بهدف بناء قدرات الشابات المشاركات في مجال القيادة وإكسابهم مختلف المهارات اللازمة.

وفي كلمة الشابات المشاركات في الأكاديمية، قالت دعاء تفاحة أنهن التحقن بالأكاديمية إيمانا منهن بقدرة المرأة الفلسطينية على القيادة والإنجاز والمشاركة الفعّالة، وبهدف اكتساب الخبرات بمجال القيادة وما تتضمنه من مشاريع وبرامج لتمكين الشابات وتنمية قدراتهن ومهاراتهن.

وفي كلمة منتدى الابتكار لقضايا النوع الاجتماعي AGORA التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ، أكد صهيب عبدات أهمية أن تقود الشابات في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبكل نواحي الحياة، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لإشراك الشباب الإناث والذكور في كل نواحي الحياة وفي تحقيق العدالة الجندرية.

وتمتد الأكاديمية لفترة خمسة أشهر من آب إلى كانون أول 2022، بمشاركة 20 شابة تم اختيارهن بمعايير محددة. وتشمل الأكاديمية عدة أنشطة منها تدريب وبناء القدرات، وزيارات تشبيك وبناء علاقات، ولقاءات تبادل خبرات، ومحاضرات لأصحاب الخبرة في مواضيع متنوعة متعلقة بالقيادة والتميز والريادة، وتطوير أفكار مبادرات مجتمعية، وجولات دراسية استكشافية، وفرص تدريب وظيفي.

وتهدف الأكاديمية إلى تمكين الشابات ليصبحن مشاركات فاعلات ومساهمات في المجتمع الفلسطيني، وتطوير معارفهن بالمفاهيم الأساسية اللازمة لفهم القضايا الاجتماعية المعاصرة، بما فيها تلك المتعلقة بالمشاركة السياسية والقيادة، وتقييم الاحتياجات وتحليل العقبات التي تعترض مسار وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المرتبطة بالقيادة للشابات، وتقوية المعرفة والمهارات والصلات مع الفرص الحكومية وغير الحكومية للشابات، من خلال التدريبات المنظمة والحوارات مع المؤسسات ذوي العلاقة.

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية - فلسطين

هو جمعية أهلية فلسطينية غير ربحية، قائمـة علـى العضوية، أنشـأت فـي یافـا عـام 1893 وأعلـن رسميا عـن وجودهـا فـي القـدس عـام 1918 وهي جزء من الحركة العالمية لجمعية الشابات المسيحية. تهدف الجمعية إلى تمكين المرأة والشباب من خلال تبنيها للبرامج والمشاريع الهادفة والعمل على تحسين وضعهن/م الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز إمكانية وصولهن/م إلى الموارد المالية والفنية والتأثير على صنّاع القرار، وخلق وتطوير الفرص الاقتصادية المتاحة لهن/م، وزيادة وعيهن/م الوطني والاجتماعي والدعوة إلى توعيتهن/م لحصولهن/م على حقوقهن/م الفردية والوطنية.

صندوق الأمم المتحدة للسكان

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوبًا فيه، وتكون فيه كل ولادة آمنة ويحقق فيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانات. تأسس صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 1969 ويعمل في أكثر من 150 دولة. يسعى الصندوق من أجل تلبية كافة الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة.