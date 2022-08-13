الاحتلال يجدد منع الشيخ رائد صلاح من السفر حتى الشهر القادم

وطن: مددت وزيرة داخلية الاحتلال "ايليت شكيد": منع الشيخ رائد صلاح عن السفر حتى 13/9/2022 قابلة للتمديد حتى 6 أشهر إضافية، بذرائع "أمنية".

وجاء في أمر المنع أنه "وفق صلاحياتي استنادًا إلى أنظمة الطوارئ من عام 1948، واستمرارا للأمر الصادر يوم 9 آذار/مارس، وبعد أن عرضت أمامي معلومة استخباراتية بخصوص السيد رائد صلاح محاجنة وبحسبها فهو صاحب الصلاحية المركزية في الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) ويعمل على ترميم التنظيم، وهناك خشية من أن سفره إلى الخارج سيستغل من أجل تقديم مصالح الحركة الإسلامية وتشكيل عمل تنظيمي أمام تنظيمات إرهابية، ولقد اقتنعت بوجود خشية حقيقية من أن سفره إلى الخارج سيؤدي إلى الإضرار بأمن الدولة".

ويمنح أمر المنع، الشيخ صلاح 14 يوما لتقديم اعتراض على منعه من السفر للجهات المختصة.