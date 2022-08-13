مصرع شاب من الطيبة إثر تعرضه لصعقة بالكهرباء

وطن: لقي الشاب يحيى نصاصرة (18 عاما) من الطيبة، مصرعه، اليوم السبت، من جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في مغسلة سيارات في مدينة الطيبة، في منطقة المثلث.

وأقرت الطواقم الطبية في مستشفى "مئير"، وفاة الشاب نصاصرة متأثرا بإصابته.

وفي وقت سابق، أفادت المصادر بأن الطواقم الطبية قدمت العلاج الأولي للمصاب وعملت على نقله إلى المستشفى، وسط محاولة لإنعاشه.

وعُلم أن الضحية تعرض لصعقة كهربائية خلال عمله في مغسلة سيارات يملكها في مدينة الطيبة.

(عرب 48)