الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تعيد انتخاب ايمن عودة على رأس قائمتها الإنتخابية

وطن: اعادت الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة ظهر اليوم السبت، انتخاب ايمن عودة على رأس قائمتها الانتخابية للكنيست، وذلك ضمن انتخابات داخلية اجرتها اليوم في مدينة شفا عمر لاختيار ممثليها.

وفاز ايمن عودة بالمقعد الأول، بنسبة 75% من الأصوات، فيما حصل منافسه وئام شبيطة على 21% من الأصوات، وامتنع 4% من الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم.

وكان تنافس على المقاعد السّتة الأولى وفقا للترتيب التالي:



‏‎المكان الأوّل: أيمن عودة، وئام شبيطة.



‏‎المكان الثّاني: عايدة توما سليمان، شادي شويري، نسرين مرقص بلان.



‏‎المكان الثّالث: عوفر كسيف، نوعا ليفي، علي هيبي.



‏‎المكان الرّابع: يوسف عطاونة، نهاية وشاحي، فاطمة جبارين ملحم، سامح عراقي.



‏‎المكان الخامس: غالب سيف، عمر واكد نصّار، سالم أبو مديغم، نبيل حسين حلاج، سمير خطيب.



‏‎المكان السادس: حسين خالد مناع، سلمان أبو صالحة.



‏‎وقال رئيس الجبهة الدكتور عفو اغبارية: "أتمنى النّجاح لرفاقنا ورفيقاتنا المرشّحين في الأماكن السّتة الأولى، نحن اليوم بعرس الجبهة الديمقراطي كما عهدناه دومًا بكامل الثّقة والشفافيّة نحو اختيار قائمة قوية تمثّل شعبنا بالأسس السياسية الواضحة لتحصيل الحقوق القومية والمدنية بهامة مرفوعة".