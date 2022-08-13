اتحاد المعلمين: المالية تتعمد عدم إنفاذ اتفاقنا مع الحكومة وسندافع عن حقوق معلمينا

وطن: قال الاتحاد العام للمعلمين إن وزارة المالية تتعمد بعدم انفاذ قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد.

وأضاف الاتحاد في بيان له، اليوم السبت: كل اتفاق او قرار صدر وفيه حق للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم سندافع عنه ولن نسمح لاحد ان يتجاوز نضالنا النقابي في سبيل اقراره وتنفيذه.

وتابع: اننا في اتحاد المعلمين سيكون لنا موقفا معلنا هذا الاسبوع تجاه تصرفات وزارة المالية الفلسطينية وسنحمي حقوق معلمينا وسنتخذ كل الخطوات التي تكفل ذلك مهما كانت مؤلمة وصعبة.

وقال الاتحاد: وزارة المالية تدعي انها اعطت المعلمين حقهم ولكن نقول لها ولكل من يدافع عنها منذ ثلاثة اشهر ونحن نتابع بشكل حثيث مع وزارة التربية تنفيذ القضايا الخاصة بالمعلمين الا انه لم ينفذ اي معاملة مالية للتربية والتعليم خلال هذه المدة ويرفضون الحديث مع احد ولا يصرحون باي معلومات واصبح سلوكهم التضليل والتعتيم والتفرد بالقرار ويتفاخرون بذلك ويقولون انه اصلاح.

فيما يلي نص البيان: