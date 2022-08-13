وزير العمل: ثلث اجور العمال يذهب لسماسرة التصاريح

وطن: أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، صباح اليوم السبت، على أنه تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي في أكثر من مجال خلال الفترة الماضية.

وقال أبو جيش، بأن سماسرة التصاريح يتقاضون ثلث أجر العامل بحوالي ألفي شيكل"، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على القضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف: "طرحنا عليهم العودة إلى الآلية السابقة الخاصة بتصاريح العمال، ولكن بالآلية الإلكترونية، بحيث تصبح وزارة العمل هي المشرف والمتابع لعملية التصاريح، بهدف إبعادها عن أيادي السماسرة".