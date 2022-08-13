إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار في أبو سنان بالداخل المحتل

وطن: أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة أبو سنان، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مستوطنة "نهريا" لاستكمال العلاج.

يشار إلى أن المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في لجم الظاهرة وتوفير الأمن والأمان لفلسطيني الداخل المحتل.

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