الإفراج عن الأسير المقدسي مصطفى أبو اسنينة بعد قضاء محكوميته 22 شهرا

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عن الأسير المقدسي مصطفى إبراهيم أبو سنينة (20 عاما) من سجن النقب الصحراوي بعد قضاء محكوميته البالغة (22 شهرًا).

وكان اعتقل الشاب مصطفى أبو سنينة على خلفية نشاطه المقاوم في البلدة القديمة، وسبق أن اعتقل عدة مرات قبلها.

من جانبها، عبرت والدة الأسير مصطفى عن فرحتها بالافراج عن نجلها مصطفى من سجن النقب، وعناقه بعد حرمان استمر 22 شهرا.

ولفتت إلى أن فرحتها منقوصة ولا تكتمل الا عند جمع شمل أسرتها مع بعضها البعض، من بينهم أحمد الذي ما زال يقبع في سجون الاحتلال، وتبقى على انتهاء مدة محكوميته البالغة تسع سنوات عشرة أشهر.

وأشارت إلى أن الشقيقين الأسيرين أحمد ومصطفى التقيا مع بعضهما البعض بعد عام من اعتقال الأخير، وسط عناق ودموع واشتياق طال سنوات.

المصدر: (صفا)