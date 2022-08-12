بيت لحم: إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق في تقوع

وطن: أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم الجمعة، وعدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة سلمية منددة بالاستيطان في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط مصطفى البدن، بأن شابًا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة منددة بالعدوان المتواصل على شعبنا واعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام في برية تقوع الشرقية المهددة بالاستيلاء.

وأوضح أن مواجهات اندلعت في منطقة "خربة تقوع" عند المدخل الغربي للبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي للبلدة بالبوابة الحديدية .

المصدر: (وفا)