محدّث| إصابات بمواجهات متفرقة مع الاحتلال في الضفة

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية ان عدداً من المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبيتا جنوبا.

ففي بيت دجن أصيب خمسة مواطنين بالاختناق، بينهم صحفي، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان .

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء في الخليل، حيث أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي كفر قدوم، أصيب العشرات من المواطنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان.

وفي بيت لحم، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم الجمعة، وعدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة سلمية منددة بالاستيطان في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم الجمعة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت شابا الى المستشفى بعد أن تعرض للإصابة بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، خلال مواجهات دارت عند مدخل البيرة الشمالي مع قوات الاحتلال.