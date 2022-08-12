تشييع جثمان الشهيد أنس انشاصي في خانيونس

وطن: شيعت جماهير غفيرة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد أنس خالد انشاصي (22 عامًا)، الذي استشهد صباح اليوم متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من مجمع ناصر الطبي، باتجاه منزل عائلته في منطقة معن شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يؤدي المشيعون صلاة الجنازة عليه ويتم مواراته في مقبرة المنطقة.

وباستشهاد انشاصي، ارتفع عدد شهداء العدوان إلى 49 منهم 17 طفلًا، و4 سيدات، و360 جريحًا.

المصدر: (القدس)