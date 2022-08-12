قطر توافق على إعمار المنازل التي هدمت في العدوان الأخير على غزة

وطن: قالت حركة حماس ان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تلقى موافقة دولة قطر لإعادة إعمار البيوت التي هدمت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وذلك من خلال ما تبلغ به من وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن.

وتشمل الموافقة القطرية إعمار البيوت التي هدمت في رفح أو غزة والشمال.

وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، إن 18 وحدة سكنية دمرت بشكلٍ كامل و71 وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي بليغ، وأصبحت غير صالحة للسكن، بالإضافة إلى 1675 وحدة سكنية تضررت، وأن قيمة هذه الأضرار المباشرة الناتجة عن الدمار الإسرائيلي لها والقصف المباشر تصل إلى 5 ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى أضرار غير مباشرة سيجرى حصرها خلال الأيام المقبلة.