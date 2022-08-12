تدهور الوضع الصحيّ للشيخ يوسف الباز المضرب عن الطعام منذ الأمس

وطن: قال نادي الأسير إن تدهورًا طرأ على الوضع الصحيّ للمعتقل الشيخ يوسف الباز 64 عامًا، وجرى نقله إلى عيادة سجن "ريمون"، والذي أعلن إضرابه عن الطعام يوم أمس احتجاجًا على استمرار اعتقاله، واليوم صعّد من إضرابه، بالامتناع عن شرب الماء

وأوضح نادي الأسير أن حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى في "ريمون" إثر ذلك

‏يذكر أنّ الاحتلال ومخابراته أبقت على اعتقاله، رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه

يُشار إلى أنّ الشيخ الباز من الأراضي المحتلة عام 1948، متزوج وأب لستة أبناء، وهو إمام مسجد اللد الكبير، وكان الاحتلال اعتقله في 30 نيسان الماضي