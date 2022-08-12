بحرية الاحتلال تطارد الصيادين شمال القطاع

وطن: طاردت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مراكب الصيادين شمال غرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال غزة طاردت مراكب الصيادين العاملة وقامت بضخ المياه تجاهها، وأجبرتها على مغادرة البحر.

يذكر أن بحرية الاحتلال تطارد الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة بشكل يومي وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتعتدي عليهم بشكل متواصل عبر إطلاق النار والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم وتدميرها واعتقالهم.