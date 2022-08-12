حمدي فراج يكتب لوطن: ماذا قالت حماس للجهاد عشية الحرب افتراضيا

قالت الانباء ان ثلاثة اجتماعات قيادية حمساوية جهادية عقدت في غزة و بيروت و طهران قبيل شن العدوان على غزة . لم تقل الانباء ما الذي دار بين المجتمعين ، لكن الاحداث قالت . و هذا سيناريو افتراضي :

حماس للجهاد : اسرائيل ابلغت مصر و مصر ابلغتنا انها لا تستطيع الانتظار أكثر من اليوم (السبت 6-8) فرض منع الحركة على سكان مستوطنات الغلاف ، لقد بدأوا يضجون و يتظاهرون و يغادرون الى تل ابيب .

الجهاد : لن نغير موقفنا اطلاق سراح السعدي و عواودة .

حماس : عواودة لن يجدد له مرة اخرى ، والسعدي بخير و لم يصب في اطلاق نار او غيره . وليس هناك من ضرورة ان نخوض حربا تفرض علينا و على الشعب كله في قضية عادية و يومية .

الجهاد : نحن نعتبر ذلك قضيتين مبدأيتين ، و لن نتنازل عنهما .

حماس : هناك قضايا أكثر مبدأية مما تقولون و تذكرون ؛ عدا عن تجنيب غزة و شعبها ويلات دمار و حرب نحن لسنا مستعدين لها استعدادا كافيا .

الجهاد : نحن مستعدون ، و مصرون حتى لو اضطررنا لخوضها بدونكم .

حماس : نحن لن نمنعكم ، ولكنا لن نشارككم ، و لسوف نبلغ المصريين برفع يدنا (سحب يدنا) من هذا الموضوع .

الجهاد : نحن نقدّر موقفكم انكم لن تحاولوا منعنا .

حماس : و نأمل ان تقدّروا ايضا اننا من خلال الوسيط المصري قد فتحنا نقاشات متقدمة حول عدد من الملفات الشائكة والمستعصية ، و قد احرزنا بعض التقدم ، و لا نخفيكم اننا نخشى من تعسرها جراء ما انتم مقدمون عليه .

الجهاد : تقصدون ملف التبادل ؟

حماس : التبادل و غير التبادل . المعابر والعمال و البضائع . ها أنتم ترون ان المعابر اغلقت ، والعمال منعوا من الذهاب الى اعمالهم ، والكهرباء أشرفت على الانقطاع .

الجهاد : ان اسرائيل تتلاعب بنا منذ 15 سنة ، و تتلاعب بالسلطة منذ 30 سنة .

حماس : هذا صحيح . ولكنا اليوم نمتلك ترسانة اسلحة و صواريخ تجعلها مجبرة ان تعيد حساباتها و أولوياتها ، واكتشفت ان طريق الحرب والمواجهة لا يوصلها الى اي مكان ، و انه لا بد من طريق آخر .

الجهاد : واضح انكم تراهنون على ذلك .

حماس : واضح انكم تختزلون النضال والجهاد في الفرقة الناجية او في ابناء القبيلة ؛ السعدي و عواودة .

انتهى الحوار الافتراضي ، وانتهت المواجهة ، و قتل من الفلسطينيين نحو خمسين بين قائد و مقاوم و مواطن و طفل و إمرأة ، وابتدأ حوار حقيقي غير افتراضي بين حماس والجهاد و بقية مكونات الشعب ، عن طريق صعب و مذل سارت فيه منظمة التحرير قبل 30 سنة ، يخشى ان تعبدّه حماس مع الجهاد او بدونها من جديد .

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أما لكاتب هآرتس الذي قال ان القنوات الإسرائيلية تحدثت بتوسع عن الكلب الذي قتل في جنين ولم تذكر الطفلة آلاء ابنة الخمسة اعوام التي قتلت في القصف ، أن نسأله عن عمر الكلب .