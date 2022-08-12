الالاف يؤدون صلاة "فجر الشهداء العظيم" في مدينة نابلس

وطن: أدى الاف المواطنين في مدينة نابلس صلاة الفجر في مدينة نابلس.

ولبى المواطنون الدعوة الى صلاة الفجر في مدينة نابلس تحت عنوان فجر الشهداء العظيم في مدينة نابلس.

وامتلأت جنبات الأزقة والشوارع في البلدة القديمة بالمواطنين الذين اموا المسجد لأداء صلاة الفجر بينما علقت صور الشهداء وارتفعت عاليا في المكان.

وبدأت الفعالية بأداء صلاة الفجر في مسجد النصر وساحة المنارة، والذي توافد عليه المشاركون من كافة أرجاء المدينة والمدينة والمخيمات، وعقب انتهاء الصلاة رددوا تكبيرات العيد وهتافات حماسية تعبر عن الوفاء للشهداء ودعم المقاومة.

وخرج المصلون عقب الصلاة في مسيرة عفوية تقدمها أهالي الشهداء، مرددين التكبيرات والهتافات التي تمجد الشهداء، وتدعو للرد على جريمة اغتيالهم، وتوجهت إلى المقبرة الشرقية لتلاوة القرآن الكريم عند قبور الشهداء.