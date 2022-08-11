"الصحة" ترسل أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة

وطن: قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، إن شحنة أدوية وأدوات ومستلزمات طبية، تم إرسالها، اليوم الخميس، من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس إلى مستودعاتها في غزة.

وأضافت د. الكيلة، أن شحنة، بقيمة 2 مليون شيقل، وصلت مستودعات الوزارة في قطاع غزة مساء اليوم، تحوي أدوية طوارىء وأدوات جراحية للإسعاف والطوارىء ومواد لعمليات العظام ومحاليل وريدية وأدوية ومواد تخدير.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الشحنة تم إرسالها كحالة طارئة إلى قطاع غزة لسد الاحتياجات اللازمة في علاج أبناء شعبنا، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، الأسبوع الماضي.