الاحتلال يفتح حاجز بيت حانون غداً الجمعة حتى العاشرة و النصف صباحاً

وطن: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، أن الاحتلال سيفتح حاجز بيت حانون "إيرز" يوم غد الجمعة، أمام المغادرين من حالات المرضية والإنسانية، والمسافرين حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا.

و أوضحت الهيئة بأن منفذ بيت حانون (ايرز) سيغلق أمام المغادرين والعائدين من وإلى قطاع غزة من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا وتستأنف العودة لقطاع غزة من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة.