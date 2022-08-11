الشرطة الأمريكية تحاصر مسلحا حاول دخول مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية أوهايو

وطن: أوردت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن مسلحا حاول الدخول إلى مكتب التحقيقات الفدرالي الميداني في سينسيناتي بولاية أوهايو، قبل فراره إلى طريق سريع تم إغلاقه لاحقا.

وجاء التحذير في أعقاب حادثة صباح الخميس في مكتب سينسيناتي التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي حيث “حاول شخص مسلح اختراق” مرفق فحص الزوار بالمنشأة في حوالي الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت الشرقي، حسبما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في سينسيناتي في بيان.

وقال البيان “بعد تفعيل جهاز الإنذار واستجابة عملاء خاصين تابعين لمكتب التحقيقات الفدرالي، فر الشخص المتجه شمالا إلى الطريق السريع 71”.

وأضاف البيان “مكتب التحقيقات الفدرالي، ودوريات الطرق السريعة بولاية أوهايو، وشركاء إنفاذ القانون المحليين في مكان الحادث، في محاولة للتعامل مع هذا الحادث الخطير”.

وقال مصدر فيدرالي لتطبيق القانون لشبكة “سي إن إن” الأمريكية إن المشتبه به يعتقد أنه مسلح بمسدس مسمار وAR-15. وقال مصدر فيدرالي آخر على علم بالحادثة للشبكة إن مرافق مكتب التحقيقات الفيدرالي في جميع أنحاء البلاد تراجع وضعها الأمني ​​في أعقاب الحادث.

وقالت إدارة الطوارئ بالمقاطعة إن الطريق السريع 71 لا يزال مغلقا في كلا الاتجاهين.