إصابة عضو مجلس ثوري "فتح" بيان الطبيب بجروح بعد تعرضه للدعس عمدًا من مستوطن

وطن: أصيب عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" بيان الطبيب، مساء اليوم الخميس، بجروح جراء بعد تعرضه للدعس عمدًا من قبل مستوطن قرب قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية أن الطبيب كان يشارك في تظاهرة دعت إليها فعاليات قرية عزبة الطبيب، تنديدًا بالاستيطان وبالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.

وأضافت المصادر أن المستوطن تعمد دعس الطبيب خلال مشاركته في التظاهرة التي انطلقت باتجاه قرية النبي الياس، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.