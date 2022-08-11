تشييع جثمان الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله في بلدة اذنا

وطن: شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة الخليل، اليوم الخميس، جثمان الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاما) إلى مثواها الأخير في بلدة اذنا غرب الخليل.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الأهلي في الخليل، بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها باتجاه بلدة إذنا، حيث نقل جثمانها إلى مسجد البلدة، وأدى المشيعون الصلاة على جثمانها الطاهر، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء وسط البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت في وقت سابق من هذا اليوم جثمان الشهيدة فرج الله على معبر ترقوميا العسكري بعد احتجاز استمر منذ استشهادها في الثاني من تموز الماضي.